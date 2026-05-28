Sei progetti di sviluppo sono stati presentati dagli studenti di Umbertide e Pierantonio per il futuro delle due aree. I progetti riguardano vari settori e sono stati elaborati come parte di un’attività scolastica. La presentazione è avvenuta di recente e coinvolge proposte concrete per migliorare i servizi e le infrastrutture locali. Le idee sono state discusse con rappresentanti delle amministrazioni comunali e sono state raccolte per eventuali sviluppi futuri.

Sei progetti per il futuro di Umbertide e Pierantonio. Sono il frutto del lavoro degli studenti di Ingegneria dell’Università di Perugia e che delineano una proposta di rigenerazione delle aree colpite dal terremoto del 2023 e che sono state presentate nell’ambito del workshop "Strategie di rigenerazione territoriale e urbana. Illustrazione dei progetti didattici per le aree di intervento colpite dal sisma" L’evento è l’apice di un percorso didattico che ha visto collaborare istituzioni locali, comitati dei cittadini e mondo accademico. Il percorso, guidato dal professore architetto Paolo Verducci, con la collaborazione dell’ingegnere Valerio Palini e dell’architetto Massimiliano Baqué, si è avvalso della consulenza dell’architetto Diego Zurli, del supporto dall’Associazione 9 Marzo e del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetti per l’Altotevere. Sei piani degli studenti su Umbertide e Pierantonio

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