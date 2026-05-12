Riciclone Tech 2026 finale a Colico | premiati i progetti green degli studenti valtellinesi
Il 12 maggio si è tenuta all’Auditorium Michele Ghisla di Colico la finale di Riciclone Tech 2026, un’iniziativa promossa dalle categorie merceologiche di Confindustria Lecco e Sondrio. La manifestazione ha visto la premiazione dei progetti green realizzati dagli studenti valtellinesi, coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sui temi ambientali e di riciclo. L’evento ha concluso un ciclo di attività dedicato all’educazione sostenibile tra i giovani.
Si è svolta oggi, martedì 12 maggio, all’Auditorium Michele Ghisla di Colico la finale dell’edizione 2026 di “Riciclone Tech”, il progetto promosso dalle categorie merceologiche Carta, Grafica, Editoria e Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio per sensibilizzare gli studenti sui temi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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