Riciclone Tech 2026 finale a Colico | premiati i progetti green degli studenti valtellinesi

Il 12 maggio si è tenuta all’Auditorium Michele Ghisla di Colico la finale di Riciclone Tech 2026, un’iniziativa promossa dalle categorie merceologiche di Confindustria Lecco e Sondrio. La manifestazione ha visto la premiazione dei progetti green realizzati dagli studenti valtellinesi, coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sui temi ambientali e di riciclo. L’evento ha concluso un ciclo di attività dedicato all’educazione sostenibile tra i giovani.

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