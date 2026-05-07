Gli studenti hanno manifestato contro il Ministro dell'Istruzione, accusandolo di promuovere solo propaganda. Durante la protesta, alcuni hanno affermato che l'ambiente scolastico attuale risulta disumanizzante. La mobilitazione è durata circa due minuti e ha coinvolto diversi giovani che hanno espresso il loro dissenso in modo pacifico. La critica principale riguarda le politiche adottate e il modo in cui vengono comunicati i cambiamenti nel sistema scolastico.

Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione a scuola è disumanizzante”. Con questo motto hanno protestato le studentesse e gli studenti avellinesi dell’Unione degli Studenti Avellino (accompagnati da altre realtà studentesche), in adesione allo sciopero proclamato da numerose realtà sindacali come i COBAS Scuola, l’USB Scuola e la FLC CGIL, La contestazione pacifica all’Hotel de la Ville, nel corso di una delle tappe odierne del Ministro tra Avellino e provincia Per gli studenti Valditara è responsabile “ di riforme che costringono giovani studenti, specie se appartenenti a istituti tecnici e professionali, a partecipare in modo sempre più...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- Gli studenti contestano il Ministro Valditara: solo propaganda

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