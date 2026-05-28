Oggi le ex 'olgettine', tra cui Roberta Bonasia e Claudia Iona Amarghiolaei, sono state chiamate in tribunale per rispondere delle accuse legate al processo Ruby. Sono state ascoltate come testi e stanno affrontando l'udienza in modo differente rispetto alle fasi precedenti. La loro presenza in aula è stata richiesta nel procedimento giudiziario che coinvolge diversi imputati e riguarda presunte condotte illecite. La sessione si è svolta senza ulteriori incidenti o dichiarazioni pubbliche da parte delle parti.

AGI - Alcune ex 'olgettine' ormai donne mature, come Roberta Bonasia e Claudia Iona Amarghiolaei, chiedono attraverso i loro legali che vengano convocati in aula mamma e papà per testimoniare la sofferenza e i danni che hanno subito dai processi Ruby ma anche il loro impegno nello studio a dimostrare che quella stagione è chiusa. L'avvocato Marco De Giorgio fa notare che Francesca Cipriani ha 45mila euro che le vennero sequestrati in una cassetta di sicurezza nel 2015 dalla magistratura e che non le sono ancora stati restituiti visto che l'epilogo ancora non c'è stato. "Sono soldi che hanno perso valore" lamenta ai giudici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Processo Ruby: cosa fanno oggi le 'olgettine'

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Caso Ruby, nuovo processo a Milano: cosa succede e chi sono le 22 imputate

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