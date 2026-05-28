L'uomo latitante nel processo Kleopatra ha nominato i propri avvocati. Sono state sollevate domande sul modo in cui Arcorace gestisce il traffico di armi dall’Europa dell’Est. Inoltre, le chat criptate su SkyEcc sono al centro di un dibattito legale. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge più aspetti delle attività dell’indagato.

? Domande chiave Come gestisce Arcorace il traffico di armi dall'Europa dell'Est?. Perché le chat criptate SkyEcc sono al centro del dibattito legale?. Dove vengono occultati i proventi del narcotraffico sudamericano?. Chi finanzia la carcerazione dei sodali della cosca in Brasile?.? In Breve Arcorace latitante da gennaio scorso dopo l'operazione Ostro tra Calabria e Nord Italia.. Difesa nomina i legali Sorgiovanni e Gervasi per il procedimento a Catanzaro.. Accuse includono finanziamento per Vincenzo Pasquino in Brasile e traffico armi balcaniche.. Cassazione decide il 9 giugno sulla validità chat SkyEcc acquisite in Francia..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo Kleopatra: latitante Arcorace nomina i difensori

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