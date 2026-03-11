Monza il processo per le false fatture sugli sponsor di Formula 1 è da rifare 10 anni dopo | Provini non doveva essere giudicato da latitante

A Monza si svolge di nuovo il processo riguardante le false fatture legate agli sponsor di Formula 1, dopo quasi dieci anni dalla prima udienza. La causa, che coinvolge accuse di traffico di denaro all’estero attraverso sponsorizzazioni sportive, si presenta ancora aperta. La ripresa del procedimento segue una richiesta di condanna a otto anni di reclusione e si concentra su un procedimento giudiziario che deve essere ricostruito ex novo.

Monza, 11 Marzo 2026 – È tornato al Tribunale di Monza, a quasi dieci anni dagli arresti, con una richiesta di condanna a 8 anni di reclusione il processo – tutto da rifare – per il presunto traffico milionario all'estero di denaro nascosto dietro le sponsorizzazioni sportive a Formula Uno e Rally. Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Monza, coordinata dalla Procura monzese, che aveva portato nel 2017 a 5 arresti e un totale di 82 indagati ed era partita come uno dei filoni dell'indagine sulla gestione dell'autodromo. Formula 1 tra finti sponsor, traffici milionari e fughe a Dubai: ma chi sa non vuole testimoniare La sentenza d’Appello . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Monza, il processo per le false fatture sugli sponsor di Formula 1 è da rifare 10 anni dopo: Provini non doveva essere giudicato da latitanteL’imputato 65enne, che vive a Dubai, era stato condannato in primo grado a 7 anni e mezzo e alla confisca di 4 milioni di euro per associazione a delinquere. Nel 2017 l’inchiesta della Guardia di Fina ... ilgiorno.it

