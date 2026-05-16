Ucciso a Pavullo A processo 29enne latitante

Un uomo di 29 anni, accusato di aver ucciso una persona a Pavullo, si trova ora a processo. L’indagato, che era in fuga, è stato rintracciato dopo essere stato latitante. Secondo le autorità, il suo spostamento in Italia non aveva una motivazione programmata e la fuga è stata improvvisa. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha portato alla sua cattura e ora è coinvolto in un procedimento giudiziario.

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"Vivendo in Italia non era giustificabile una fuga così repentina e il viaggio non era certo programmato. La condizione di latitanza è equiparata alla conoscenza effettiva del processo". La presidente della Corte d’Assise di Modena, dottoressa Bellentani ha dichiarato aperto ieri il dibattimento nell’ambito del processo contro il brasiliano di 29 anni – ad oggi ancora irreperibile –, accusato dell’omicidio di Giovanni Iacconi, il 54enne trovato senza vita il 20 gennaio del 2024 nella casa di famiglia ad Acquabuona di Pavullo. Il processo a carico del giovane è quindi iniziato ufficialmente dopo che la Corte, ieri, ha rigettato l’istanza di annullamento del decreto di latitanza presentata dal legale dell’imputato, avvocato Simone Agnoletto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a Pavullo. A processo 29enne latitante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravenna, 29enne ucciso con coltellata alla golaRAVENNA, 14 APR – Un giovane di origine senegalese di 29 anni è stato trovato ucciso la scorsa notte con almeno una ferita da arma da taglio al collo... Maxi rissa a Porta Capuana, ucciso un 29enne|VIDEOUn 29enne del Burkina Faso è stato ucciso al culmine di una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio a Porta Capuana.