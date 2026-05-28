Processo ex-Api Ondaverde attacca l' ex Direttore Arpam | Nessuna collaborazione solo risposte negative

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'udienza, l’avvocato di Ondaverde ha dichiarato che l’ex direttore dell’Arpam ha rifiutato ogni collaborazione, fornendo solo risposte negative. La discussione si è concentrata sulla mancanza di disponibilità dell’ex dirigente a partecipare a incontri o fornire documenti richiesti dall’accusa. La discussione si svolge nel contesto del processo legato alla raffineria di Falconara Marittima, nato dall’indagine “Oro Nero”.

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FALCONARA - Torna a farsi incandescente il clima attorno al processo a carico della raffineria (ex) Api di Falconara Marittima, scaturito dalla celebre inchiesta “Oro Nero”. A riaccendere la miccia è l’associazione Ondaverde ODV, che in una nota al vetriolo ha stigmatizzato le recenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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