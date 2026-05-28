Processo ex-Api Ondaverde attacca l' ex Direttore Arpam | Nessuna collaborazione solo risposte negative

Notizia in breve

Durante l'udienza, l’avvocato di Ondaverde ha dichiarato che l’ex direttore dell’Arpam ha rifiutato ogni collaborazione, fornendo solo risposte negative. La discussione si è concentrata sulla mancanza di disponibilità dell’ex dirigente a partecipare a incontri o fornire documenti richiesti dall’accusa. La discussione si svolge nel contesto del processo legato alla raffineria di Falconara Marittima, nato dall’indagine “Oro Nero”.