Jannik Sinner ha vinto ieri nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid contro il danese Elmer Møller. Durante un’intervista, il tennista ha affermato che, se dovesse ricevere risposte negative dal suo fisico nelle prossime partite, si fermerà. La partita si è conclusa con una vittoria di Sinner, che ha mostrato buona forma sulla terra battuta.

Jannik Sinner ha brillantemente sconfitto ieri nel terzo turno del Masters1000 di Madrid il danese Elmer Møller. Una partita in cui il n.1 del mondo ha fatto la differenza dal punto di vista gestionale, imponendosi col punteggio di 6-2 6-3. Negli ottavi di finale ci sarà il britannico Cameron Norrie e Jannik procede passo dopo passo, badando in primis ad adattarsi alle particolari condizioni del torneo alla Caja Magica. Un evento che si disputa in altura, con una terra rossa anomala: molto rapida e veloce. Per queste ragioni, non è semplice trovare coordinazione ed equilibrio nell’impatto con la pallina. Ne ha parlato l’azzurro ai microfoni di Tennis Channel: “ Per me la cosa più importante, tenuto conto del mio tipo di gioco, è sempre il movimento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner rivela: “Se dovessi avere risposte negative dal mio fisico nel torneo, mi fermerei”

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Jannik Sinner ha spiegato il motivo per cui è andato a vedere dal vivo Rafa Jodar (questa sera però non replicherà, poi si fa tardi ) "Volevo innanzitutto vedere com'era la situazione nel giocare alle 20. Da fuori sembrava un pochino più pesante, ma forse gio x.com