Processo Api l' ex direttore dell' Arpam Giancarlo Marchetti si difende | Mai favorito l' Api
L'ex direttore dell'Arpam ha dichiarato di non aver mai favorito l'Api, in risposta alle accuse emerse durante il processo. Le indagini hanno preso in considerazione dati sul monitoraggio dei cattivi odori, intercettazioni telefoniche, presunte telefonate di favori, ispezioni annunciate e commenti riguardanti un lavoro promesso a Roma.
ANCONA - Dal monitoraggio dei cattivi odori alle telefonate intercettate, passando per presunti favori, ispezioni annunciate e battute su un lavoro promesso a Roma. Il processo Oro Nero, sulla Raffineria Api, si è spostato a sentire gli imputati e oggi pomeriggio solo l'ex direttore dell'Arpam. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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