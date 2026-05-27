Processo Api l' ex direttore dell' Arpam Giancarlo Marchetti si difende | Mai favorito l' Api

Notizia in breve

L'ex direttore dell'Arpam ha dichiarato di non aver mai favorito l'Api, in risposta alle accuse emerse durante il processo. Le indagini hanno preso in considerazione dati sul monitoraggio dei cattivi odori, intercettazioni telefoniche, presunte telefonate di favori, ispezioni annunciate e commenti riguardanti un lavoro promesso a Roma.