Processo Dal Pino parla l' avvocato di parte civile

Notizia in breve

L'avvocato della parte civile nel processo Dal Pino ha dichiarato che le prove raccolte indicano un comportamento aggressivo e violento da parte dell'imputato durante la notte tra il 7 e l'8 settembre 2024. La difesa ha presentato testimonianze e documenti che supportano l’accusa di lesioni e minacce. La prossima udienza è prevista tra due settimane, durante la quale saranno ascoltati altri testimoni e verranno esaminati ulteriori elementi probatori.