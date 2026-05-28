Processo Dal Pino parla l' avvocato di parte civile

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'avvocato della parte civile nel processo Dal Pino ha dichiarato che le prove raccolte indicano un comportamento aggressivo e violento da parte dell'imputato durante la notte tra il 7 e l'8 settembre 2024. La difesa ha presentato testimonianze e documenti che supportano l’accusa di lesioni e minacce. La prossima udienza è prevista tra due settimane, durante la quale saranno ascoltati altri testimoni e verranno esaminati ulteriori elementi probatori.

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La vicenda giudiziaria su quanto accadde la notte tra il 7 e l'8 settembre 2024, quando l'imprenditrice investì e uccise l'uomo che l'aveva poco prima rapinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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