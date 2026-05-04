Processo per corruzione a Galvagno | Regione e Ars chiedono di costituirsi parte civile

Il processo per corruzione a carico di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, ha avuto inizio oggi a Palermo. La Regione e l’Assemblea stessa hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile nel procedimento. Oltre a Galvagno, è coinvolto anche il suo ex autista, Roberto Marino. La camera di consiglio si è aperta con l’udienza preliminare, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura del processo a Palermo. È iniziato oggi, 4 maggio 2026, a Palermo, il procedimento giudiziario nei confronti del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e del suo ex autista Roberto Marino. In occasione della prima udienza, la Presidenza della Regione siciliana e quella dell’Ars hanno formalmente richiesto di costituirsi parte civile nel processo. Le accuse contestate. Galvagno ha optato per il giudizio immediato, evitando così il passaggio dell’udienza preliminare. Nei suoi confronti pendono accuse di corruzione, peculato e falso ideologico, elementi che costituiscono il cuore dell’impianto accusatorio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Processo per corruzione a Galvagno: Regione e Ars chiedono di costituirsi parte civile Notizie correlate Leggi anche: Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Lupi morti ad Alfedena, Marsilio: “La Regione pronta a costituirsi parte civile”La Regione Abruzzo è pronta a costituirsi parte civile contro i responsabili del presunto avvelenamento di diversi lupi trovati morti ad Alfedena,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Netanyahu a processo per frode e corruzione, ma fa slittare l'udienza di altri due mesi per vincoli di sicurezza; Netanyahu torna in aula nel suo processo per corruzione; Netanyahu in tribunale, proteste fuori dall’aula; Corruzione e peculato: inizia il processo al presidente dell’Ars Galvagno. Ma lui non si presenta. Processo per corruzione a Galvagno, Regione e Ars ‘ noi parte civile’(ANSA) – PALERMO, 04 MAG – La presidenza della Assemblea regionale siciliana e quella della Regione siciliana hanno chiesto di costituirsi parte civile al processo, che prende il via oggi, contro il p ... espansionetv.it Gaetano Galvagno a processo, l’Ars si costituisce parte civile contro il suo presidente, tutto rinviato al 18 giugnoL'udienza di oggi serve solo alla costituzione in giudizio delle parti e alle richieste di costituzione di parte civile. Oltre l'Ars si costituisce anche la Regione siciliana ma solo nella prossima ud ... blogsicilia.it Morto Diego Marmo, il pm del processo a Enzo Tortora: aveva 88 anni - facebook.com facebook non solo il Consiglio dell'Unione Europea sostiene che togliere a un cittadino dell'Unione Europea la possibilità di lavorare, viaggiare, mantenere 3 figli come fatto a @hussedogru senza prima un processo giudiziario, non è punitivo, ma anche... x.com