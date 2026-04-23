Orrore a Taurisano | ergastolo per l’uomo che uccise la moglie

A Taurisano, la Corte d'Assise di Lecce ha condannato all'ergastolo un uomo per l’omicidio della moglie. La sentenza si riferisce a un episodio che ha sconvolto la comunità locale, con il giudice che ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato nel delitto. La decisione è stata comunicata dopo il processo che ha visto ascoltare le prove e le testimonianze relative al caso.

? Cosa sapere La Corte d'Assise di Lecce condanna Albano Galati all'ergastolo per l'omicidio di Aneta Danelczyk.. Il cinquantaseienne di Taurisano dovrà versare 50mila euro a ciascun figlio della vittima.. La Corte d’Assise di Lecce ha inflitto l’ergastolo ad Albano Galati, il cinquantaseienne di Taurisano, per l’atroce omicidio della moglie Aneta Danelczyk avvenuto il 16 marzo del 2024, in cui l’uomo si scagliò anche contro una vicina che tentava di soccorrerla. Seduti ai tavolini dei paesi, tra il rumore delle tazze e il silenzio pesante che segue le tragedie che colpiscono i nostri vicoli, la sentenza arriva come un monito definitivo. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Taurisano: ergastolo per l’uomo che uccise la moglie Notizie correlate Leggi anche: Uccise la moglie a coltellate, ergastolo anche in Appello per Franco Panariello Uccise a botte la moglie. La Cassazione decide sull’ergastolo a TarikUccise a botte la moglie 41enne Ilaria Maiorano a Osimo Tarik El Ghaddassi, 43 anni. Contenuti utili per approfondire Taurisano, ergastolo per Albano Galati: uccise la moglie con 20 coltellate nel 2024Secondo quanto ricostruito in aula, l’uomo avrebbe colpito la moglie con circa venti coltellate all’interno dell’abitazione familiare, dopo la recente separazione. La donna, nel tentativo di salvarsi, ... giornaledipuglia.com Donna uccisa in casa con oltre venti coltellate, condannato all’ergastolo il maritoOggi, la sentenza della Corte d’Assise di Lecce sul delitto avvenuto il 16 marzo del 2024 a Taurisano. I difensori avevano provato a sollevare invano la questione di incostituzionalità della pena perp ... lecceprima.it