Problemi sulla linea Tirano-Milano? Responsabilità di Regione Lombardia

Il Ministro dei trasporti ha dichiarato che la responsabilità di risolvere i disservizi sulla linea Tirano-Milano, soprattutto nelle ore serali, ricade sulla Regione Lombardia. La regione è incaricata di intervenire per gestire i problemi che causano disagi ai viaggiatori lungo questa tratta. La posizione è stata comunicata in risposta a richieste di intervento riguardanti le criticità nella gestione del servizio ferroviario.

La competenza e dunque il compito e la responsabilità di risolvere i problemi e i disservizi che causano disagi ai viaggiatori, specialmente nelle ore serali, lungo la linea Tirano-Milano sono di Regione Lombardia: così il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha risposto a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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