Problemi sulla linea Napoli-Roma | intervengono gli addetti di Rfi treni in ritardo

Problemi sulla linea Napoli-Roma hanno causato disagi ai viaggiatori a causa di problemi tecnici all’altezza di Tora e Piccilli. Gli addetti di Rfi sono intervenuti per risolvere la situazione, che ha provocato un rallentamento della circolazione dei treni e ritardi fino a 30 minuti. La circolazione ferroviaria sulla tratta ha subito conseguenze significative, con treni in ritardo e disagi per i passeggeri.

Caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma a causa di problemi all'altezza di Tora e Piccilli. Secondo quanto riportato da Trenitalia si sono verificati problemi tecnici alla linea e ciò ha comportato un rallentamento della circolazione dei treni con ritardi accumulati fino a 30 minuti.Solo dopo.🔗 Leggi su Casertanews.it Maltempo, treni sospesi sulla linea Roma-Napoli. Problemi nel sud pontinoI disagi sono iniziati intorno a mezzogiorno; sul posto l’intervento dei tecnici di Rfi. Treni cancellati e in ritardo oggi sulla linea convenzionale Firenze-Roma e Verona-Bologna: gli aggiornamentiDisagi per chi viaggia in treno oggi martedì 24 febbraio per danni sulla linea Convenzionale Firenze-Roma e il blocco della Verona Bologna per il...