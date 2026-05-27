Treni della linea Tirano-Milano in balia dei maranza | l' allarme di Patto per il Nord

"Le cronache di questi giorni ci restituiscono un’immagine agghiacciante e inaccettabile del trasporto pubblico lombardo - ad affermarlo il vice segretario federale di Patto per il Nord Jonny Crosio -. Il racconto, diffuso dalla stampa, della giovane viaggiatrice di ritorno dalla Valtellina, che. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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