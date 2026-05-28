Un sistema di sicurezza è stato attivato in seguito a un incidente informatico. Le autorità coinvolte, tra cui il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna e il servizio di polizia postale, hanno confermato che il sistema ha funzionato correttamente. È stato espresso un ringraziamento alla Procura della Repubblica di Bologna per il supporto fornito. La situazione è stata gestita senza ulteriori dettagli sulla natura dell’incidente.

"Desideriamo innanzitutto esprimere il più sincero ringraziamento al Centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna, al Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e alla Procura della Repubblica di Bologna". Così Alessandra Poggiani, direttrice generale del Cineca, il consorzio interuniversitario con sede a Casalecchio, alla notizia che gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice del tentativo di phishing, messo in atto ai fini di ottenere in anticipo i quesiti dei test per accedere ai corsi in Medicina e Chirurgia. "La professionalità, la competenza tecnica e la capacità di collaborazione dimostrate nel corso di questa indagine, e non solo, hanno prodotto un risultato concreto e rapido – sottolinea la direttrice generale Cineca –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Problema subito intercettato: "Il sistema di sicurezza funziona"

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