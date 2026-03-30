Arriva il primo farmaco rimborsato dal Sistema sanitario per smettere di fumare | ecco come funziona

È stato approvato il primo farmaco rimborsato dal Sistema sanitario nazionale per aiutare a smettere di fumare. Il medicinale, a base di un principio attivo di origine vegetale, si chiama citisina e rappresenta una novità nel trattamento della dipendenza da tabacco nel paese. La sua introduzione mira a offrire un’opzione terapeutica più accessibile per chi desidera interrompere le sigarette.

Si chiama citisina ed è un principio attivo di origine vegetale che potrebbe cambiare l’approccio terapeutico alla dipendenza da fumo in Italia. Il farmaco che la contiene, Recigar, è infatti diventato il primo trattamento specificamente indicato per smettere di fumare ad essere rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. Il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) era arrivato lo scorso dicembre, mentre la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale nelle ultime ore ne ha reso operativa la rimborsabilità. Il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) era arrivato lo scorso dicembre mentre la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale nelle ultime ore ne ha reso operativa la rimborsabilità. 🔗 Leggi su Open.online

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