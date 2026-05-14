Il sistema d' allarme funziona | presi i ladri di computer

Due uomini sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi con un carrello pieno di computer e dispositivi elettronici. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato i due dopo averli sorpresi sul posto. Il sistema di allarme aveva funzionato, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine. I ladri sono stati condotti in commissariato e sono in attesa di ulteriori accertamenti.

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Sorpresi mentre cercavano di allontanarsi con un carrello della spesa colmo di PC e materiale elettronico. È finita con un arresto la notte di due 20enni, disoccupati, che, alle prime luci dell’alba del 12 maggio, hanno preso di mira una società nell’hinterland bolognese.Tutto è iniziato intorno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Ladri in azione: presi di mira una pizzeria e un parrucchierePrima una pizzeria e poi un negozio di parrucchiere sono entrati nel mirino di una banda di malviventi. Raffica di furti al cimitero. Ladri presi con la refurtivaRaffica di furti al cimitero di Turigliano, dove neppure il riposo dei defunti è risparmiatoi. Temi più discussi: Disattivano sistema d’allarme e rubano 60 computer: colpo dei ladri in una scuola; Inclusione scolastica, il grido d'allarme del CNDDU: Asacom, il grande buco nero dell’inclusione, oltre 15mila alunni con disabilità senza assistenza; Acqua e sostanze tossiche: i segnali d'allarme da non ignorare e le regole per proteggere la salute; Prescrizione, audizione al Senato: Grido di allarme, l'impatto riforma sia graduale. Hantavirus, l'allarme dei medici ospedalieri: Il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia x.com Roccasicura, ladri neutralizzano il sistema d'allarme e svaligiano un'abitazioneI malviventi hanno approfittato dell'assenza del proprietario e hanno sradicato la cassaforte da una parete. Indagano i carabinieri ... rainews.it Ladri in azienda messi in fuga dal sistema antincendio. Altri tre furti in una notte: colpite Alta Cucine, Futura Factory, Consilia e MecStoreSAN VITO AL TAGLIAMENTO - È il sistema antincendio ad aver agito come allarme antintrusione. Perché prima di introdursi nello stabilimento dell'azienda Alta Cucine di via Gemona, nella zona ... ilgazzettino.it