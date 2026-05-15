Fumo da una canna fumaria in via Suardi intervento dei vigili del fuoco - Foto

Venerdì mattina a Bergamo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Suardi a causa di un incendio che ha coinvolto una canna fumaria. La presenza del fumo ha causato la parziale chiusura della strada per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno lavorato per domare il rogo e garantire l’incolumità delle persone presenti. La strada è stata riaperta una volta completate le operazioni di controllo.

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VIGILI DEL FUOCO. Nella mattinata di venerdì 15 maggio a Bergamo: strada parzialmente chiusa al traffico. Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, in via Suardi per un principio di incendio a una canna fumaria. Sul posto si è alzato un leggero fumo, ma fortunatamente non si sono sviluppate fiamme. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e verificare la situazione. Durante le operazioni la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Non si registrano feriti né persone coinvolte e non è stato necessario evacuare gli edifici della zona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canna fumaria piena di catrame pulita dallo spazzacamino #artigianato Sullo stesso argomento Gattino incastrato da due giorni in una canna fumaria: salvato dai vigili del fuocoSomma Lombardo (Varese) – Intervento a lieto fine nel primo pomeriggio di oggi a Somma Lombardo, dove i vigili del fuoco sono entrati in azione per... Incendio a Grosseto: canna fumaria in fiamme, vigili del fuocoUn incendio ha colpito un palazzo di Grosseto nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio. Nella mattinata di venerdì 15 maggio a Bergamo: strada parzialmente chiusa al traffico. x.com Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - FotoIntervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, in via Suardi per un principio di incendio a una canna fumaria. Sul posto si è alzato un leggero fumo, ma fortunatamente non ... ecodibergamo.it Canna fumaria a fuoco in casa Servigliano, evacuata una personaCanna fumaria in fiamme a Servigliano (Fermo): appartamento invaso dal fumo e una persona evacuata, fortunatamente senza gravi conseguenze. I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, con il ... ansa.it