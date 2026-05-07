Il via libera al Ponte sullo Stretto si allontana | cosa cambia ora che il decreto Infrastrutture è legge

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Infrastrutture, trasformandolo in legge. Tra le varie misure previste, spiccano le novità riguardanti il progetto del Ponte sullo Stretto. La decisione ufficiale segna un passo avanti nel processo legislativo, ma ora si apre una fase in cui le eventuali implicazioni e i prossimi sviluppi del progetto saranno oggetto di attenzione.

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Infrastrutture, convertendolo in legge. La norma interessa diversi interventi, ma ad attirare di più l'attenzione sono le novità sul Ponte sullo Stretto. I provvedimenti puntano a far ripartire l'iter, bloccato per l'ennesima volta; anche se i tempi si allungano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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