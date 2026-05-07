Il via libera al Ponte sullo Stretto si allontana | cosa cambia ora che il decreto Infrastrutture è legge

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Infrastrutture, trasformandolo in legge. Tra le varie misure previste, spiccano le novità riguardanti il progetto del Ponte sullo Stretto. La decisione ufficiale segna un passo avanti nel processo legislativo, ma ora si apre una fase in cui le eventuali implicazioni e i prossimi sviluppi del progetto saranno oggetto di attenzione.

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Infrastrutture, convertendolo in legge. La norma interessa diversi interventi, ma ad attirare di più l'attenzione sono le novità sul Ponte sullo Stretto. I provvedimenti puntano a far ripartire l'iter, bloccato per l'ennesima volta; anche se i tempi si allungano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambiaVia libera dell'Aula del Senato al decreto commissari che ha approvato il provvedimento con voto di fiducia. Decreto commissari, dal Ponte sullo Stretto al Mose: cosa cambia dopo l’ok del SenatoIl Senato ha approvato il decreto commissari, il provvedimento che punta ad accelerare la realizzazione delle grandi opere e a rafforzare il sistema... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Via libera del Senato al decreto commissari: dal Mose al Ponte sullo Stretto, cosa cambia; Via libera del Senato al dl Ponte con 95 sì, ora passa alla Camera; Ex Ilva, via libera al prestito ponte da 149 milioni; Via libera al prestito ponte da 149 milioni del dl Ilva, è in Gazzetta ufficiale. Approvato alla Camera il decreto Ponte, introdotte norme su commissari e concessioniVia libera di Montecitorio al decreto Ponte. Centosessanta i favorevoli, centodieci i contrari. Sette gli astenuti. ilsicilia.it Ponte sullo Stretto, il decreto è legge: via libera definitivo dalla CameraROMA – Il progetto del Ponte sullo Stretto, che collegherà Sicilia e Calabria, va avanti. Il decreto Ponte, infatti, ora è legge. È stato approvato in via definitiva dall’Aula della Camera con 160 sì. quicosenza.it Questa mattina la Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte. Il provvedimento è formato da 10 articoli e introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti bit.ly/IlPonteatuttii… x.com Al primo articolo della legge si disciplina la prosecuzione dell’iter per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria - facebook.com facebook