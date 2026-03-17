Dal No di Malaguti al Sì di Porro Pancani Parenzo e Feltri Il voto tra giornali siti e tv

Nel dibattito pubblico, alcuni giornalisti e opinionisti esprimono posizioni opposte sul referendum, con alcuni che votano no e altri che si schierano a favore. L’ex premier e altri esponenti politici hanno manifestato pubblicamente le proprie preferenze, mentre tra giornali, siti e trasmissioni televisive si registrano dichiarazioni e commenti di diversi commentatori. La consultazione coinvolge un’ampia gamma di opinioni espresse sui mezzi di informazione.

“Ecco come si smontano le bufale del No”. Parla la giudice Natalia Ceccarelli Gli Stati generali del sì. I comitati pensano a un grande evento a Roma per chiudere la campagna referendaria Ingiustizia disciplinare. Storie di ordinaria irresponsabilità nelle sentenze del Csm sulle toghe L’ex premier Mario Monti vota no al referendum “a tutela dello stato di diritto”; l’ex ministro prodiano della Difesa Arturo Parisi vota Sì “per far avanzare una giustizia garantista”. Ogni giorno si contano nuovi endorsement illustri sui due fronti, ma come votano gli osservatori, volti e firme dell’informazione? In Rai le regole della par condicio coprono le opinioni di molti direttori e conduttori sotto al velo del “tutti sanno come la penso, ma in questo momento non è il caso”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dal No di Malaguti al Sì di Porro, Pancani, Parenzo e Feltri. Il voto tra giornali, siti e tv Articoli correlati Leggi anche: Manovra, le dichiarazioni di voto al Senato sulla fiducia posta dal governo – La diretta tv Dopo il rientro di Missiroli, consiglieri dem e assessori si dimettono: si andrà al voto. Il sindaco: "Se è così, mi dovranno espellere dal Pd"Consiglieri di maggioranza e assessori rassegnano le dimissioni: "Impossibile garantire la serenità necessaria all’azione amministrativa" Terremoto...