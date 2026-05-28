Parma Primavera ko in finale | alla Fiorentina lo scudetto tra polemiche e un rigore contestato

Notizia in breve

Il Parma Primavera perde 2-1 contro la Fiorentina nella finale del campionato, disputata al Viola Park. La partita si conclude tra polemiche e un rigore contestato, che ha deciso il risultato. La squadra avversaria conquista così lo scudetto, interrompendo il percorso dei gialloblù. La gara si è conclusa con tensioni, anche a causa delle decisioni arbitrali. Non ci sono altre informazioni su eventuali squalifiche o altre contestazioni ufficiali.