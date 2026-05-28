Parma Primavera ko in finale | alla Fiorentina lo scudetto tra polemiche e un rigore contestato

Da parmatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parma Primavera perde 2-1 contro la Fiorentina nella finale del campionato, disputata al Viola Park. La partita si conclude tra polemiche e un rigore contestato, che ha deciso il risultato. La squadra avversaria conquista così lo scudetto, interrompendo il percorso dei gialloblù. La gara si è conclusa con tensioni, anche a causa delle decisioni arbitrali. Non ci sono altre informazioni su eventuali squalifiche o altre contestazioni ufficiali.

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Sfuma sul più bello il sogno scudetto del Parma Primavera, sconfitto 2-1 dalla Fiorentina nella finale del campionato giocata al Viola Park. I crociati, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con il primo posto in regular season e la storica qualificazione all’ultimo atto, escono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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