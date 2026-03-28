Coldiretti | Ricognizioni nei campi | frutteti colpiti da grandine e vento in piena fioritura ora torna l’incubo gelate

Dopo la tempesta del 26 marzo che ha interessato la provincia con grandinate, venti forti e piogge intense, Coldiretti Forlì-Cesena sta effettuando ricognizioni nelle aziende agricole del territorio. In particolare, sono stati segnalati danni ai frutteti in piena fioritura, con l’arrivo di nuove preoccupazioni legate alle potenziali gelate. Le verifiche riguardano le aree colpite dall’ondata di maltempo e i danni subiti dalle colture.

In diverse aree della pianura e della prima collina si registrano danni ai fiori e alle prime allegagioni, con ripercussioni rilevanti sulle produzioni di albicocche, pesche e ciliegie Proseguono le ricognizioni di Coldiretti Forlì-Cesena nelle aziende agricole del territorio dopo la violenta ondata di maltempo che il 26 marzo ha colpito la provincia con grandinate, forti raffiche di vento e piogge intense, causando danni diffusi in una fase cruciale della stagione produttiva. Le prime verifiche effettuate dai tecnici e dagli agricoltori associati evidenziano criticità soprattutto nei frutteti, dove le colture si trovavano in piena fioritura. In diverse aree della pianura e della prima collina si registrano danni ai fiori e alle prime allegagioni, con ripercussioni rilevanti sulle produzioni di albicocche, pesche e ciliegie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Coldiretti: "Ricognizioni nei campi: frutteti colpiti da grandine e vento in piena fioritura, ora torna l’incubo gelate" Articoli correlati Maltempo sui campi: frutteti danneggiati e produzione a rischio. "Colpiti nel momento più delicato"Colpite le fioriture di albicocchi, peschi e ciliegi, preoccupano ora le gelate tardive. Temporali improvvisi, vento e grandine: torna l'allerta meteoLa protezione civile della Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per... Tutti gli aggiornamenti su Coldiretti Ricognizioni nei campi... Coldiretti: Droni nei campi per innovazione e sostenibilitàLa Commissione Agricoltura del Senato ha dato l'ok a una modifica della direttiva europea sui droni per i terreni agricoli ... vocealta.it Coldiretti, bene via libera Commissione Agricoltura del Senato a droni nei campiII nuovo passo avanti sull'utilizzo dei droni in agricoltura risponde alle nostre richieste e va nella direzione di rendere l'agricoltura italiana sempre più all'avanguardia nell'utilizzo delle nuove ... ansa.it