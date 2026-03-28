Dopo la violenta ondata di maltempo del 26 marzo, che ha interessato la provincia con grandinate, raffiche di vento e piogge intense, Coldiretti Forlì-Cesena sta effettuando ricognizioni nelle aziende agricole della zona. I danni si sono verificati in un momento importante della stagione, con i frutteti in piena fioritura, e ora si teme il ritorno delle gelate.

Si registrano danni ai fiori e alle prime allegagioni, con ripercussioni rilevanti sulle produzioni di albicocche, pesche e ciliegie Proseguono le ricognizioni di Coldiretti Forlì-Cesena nelle aziende agricole del territorio dopo la violenta ondata di maltempo che il 26 marzo ha colpito la provincia con grandinate, forti raffiche di vento e piogge intense, causando danni diffusi in una fase cruciale della stagione produttiva. Le prime verifiche effettuate dai tecnici e dagli agricoltori associati evidenziano criticità soprattutto nei frutteti, dove le colture si trovavano in piena fioritura. In diverse aree della pianura e della prima collina si registrano danni ai fiori e alle prime allegagioni, con ripercussioni rilevanti sulle produzioni di albicocche, pesche e ciliegie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Maltempo, Coldiretti: "Frutteti colpiti da grandine e vento in piena fioritura, ora torna l’incubo gelate"

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