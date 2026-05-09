Adunata Alpini il cielo si tinge di tricolore e i paracadutisti atterrano in spiaggia | folla ed emozioni Le foto

Durante la 97esima Adunata nazionale degli Alpini, si è svolto il lancio dei paracadutisti in corso Italia, con il cielo che si è colorato di tricolore. La zona, chiusa temporaneamente al traffico, ha visto la presenza di una grande folla che ha assistito all'atterraggio sulla spiaggia. L’evento ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione. Sono state scattate numerose fotografie dell’atterraggio e delle celebrazioni.

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Pienone in corso Italia per uno dei momenti più attesi della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, il lancio dei paracadutisti in corso Italia, lungomare genovese rimasto chiuso in un tratto per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento. La folla seguito con grande emozione i lanci.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bari, San Nicola tra preghiere e mare: il cielo si tinge di tricolore? Domande chiave Come faranno le autorità a proteggere i fedeli dai clan locali? Quali misure ha adottato il prefetto per garantire la sicurezza?... Firenze si tinge di tricolore: dove vedere le acrobazie aereeIl cielo sopra Firenze si prepara a tingersi delle sfumature della bandiera italiana, mentre la città si mobilita per accogliere le acrobazie della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un anno fa l’Adunata degli alpini a Biella: quei tre giorni rimasti nel cuore di tutti; Alpini a Genova: il programma della grande Adunata tra sfilate, eventi e 143 cori in concerto; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, pioggia in arrivo; Alla cittadella degli alpini a Brignole folla in fila per ponti tibetani e carri armati. Adunata Alpini, il cielo si tinge di tricolore e i paracadutisti atterrano in spiaggia: folla ed emozioni. Le fotoLa giornata prosegue alle 16.30 con la Santa Messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo di Genova, dall’ordinario militare e da tutti i cappellani militari e delle Sezioni Ana. genovatoday.it Alpini a Genova, folla in corso Italia per il lancio dei paracadutistiGenova – Una lunga fila di camper e tende per tutta la passeggiata di corso Italia che per questo fine settimana si è trasformata in uno dei punti nevralgici per l’Adunata nazionale degli Alpini: anch ... ilsecoloxix.it Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: «Non siete i benvenuti» reddit Questi sono i nostri Alpini. Questa è la nostra Bergamo. A Genova, durante l’Adunata nazionale, Alpini bergamaschi hanno soccorso un uomo colpito da malore con il massaggio cardiaco. Prontezza, cuore, dovere. Altro che polemiche: Genova dovrebbe sten x.com