Alpini a Genova la città si tinge di tricolore | orgoglio e gratitudine di istituzioni e cittadini Crosetto | una famiglia chiamata Italia

A Genova, inizia l’97ª Adunata Nazionale degli Alpini, evento che coinvolge la città per tre giorni dall’8 maggio. Le strade sono decorate con il tricolore, e istituzioni insieme ai cittadini esprimono orgoglio e gratitudine. Il ministro della Difesa ha definito gli Alpini come una famiglia chiamata Italia. La città si prepara ad accogliere i partecipanti di questa tradizione annuale, che richiama appassionati e volontari da diverse regioni.

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Genova avvolta da un ideale mantello tricolore: è stato questo il risveglio della città che nella tre giorni in corso (al via l’8 maggio) ospita la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini. Una festa di popolo che da Piazza De Ferrari, e con l’alzabandiera solenne, marca a caratteri indelebili un connubio che va ben oltre il semplice raduno: perché significa l’abbraccio di un Paese intero ai suoi figli più devoti. Sì, perché nonostante i tentativi di una “ristretta minoranza” che nei giorni scorsi ha provato a macchiare l’evento con scritte e volantini ingiuriosi, la città ha risposto con affetto, riconoscenza e orgoglio. Del resto, il legame tra Genova e le Penne Nere è un legame indissolubile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alpini a Genova, la città si tinge di tricolore: orgoglio e gratitudine di istituzioni e cittadini. Crosetto: una famiglia chiamata Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adunata Alpini, il cielo si tinge di tricolore e i paracadutisti atterrano in spiaggia: folla ed emozioni. Le fotoPienone in corso Italia per uno dei momenti più attesi della 97esima Adunata nazionale degli Alpini, il lancio dei paracadutisti in corso Italia,... Genova si tinge di verde: 100.000 Alpini in sfilata nel centro storico? Punti chiave Dove si potrà seguire la diretta streaming della sfilata? Come cambierà la viabilità nel centro storico durante l'evento? Quali sono i... Argomenti più discussi: Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusure; Adunata Alpini, nuove disposizioni in materia di circolazione e sosta veicolare; Genova, la sinistra contro gli alpini ma la sindaca Salis...; Alpini a Genova, la sindaca Salis: No ai pregiudizi, le colpe dei singoli non macchiano tutti.