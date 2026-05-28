Prezzo dei carburanti benzina a 1.973 diesel a 2.063 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo della benzina ha raggiunto 1,973 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 2,063 euro. La provincia più costosa per i carburanti è Bolzano. Ogni giorno, dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui costi dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.973 per la benzina, 2.063 per il diesel, 0.821 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 28 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.050 Benzina SELF 1.969 GPL SERVITO 0.808 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Carburants : les prix dépasseront 2 € en mai — inquiétude chez les transporteurs

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