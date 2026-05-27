Prezzo dei carburanti benzina a 1.973 diesel a 2.050 La provincia più cara è Bolzano

Il prezzo della benzina è salito a 1,973 euro al litro, mentre il diesel costa 2,050 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i dati sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.973 per la benzina, 2.050 per il diesel, 0.822 per il gpl, 1.581 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 27 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.970 Gasolio SELF 2.040 GPL SERVITO 0.808 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Carburants : les prix dépasseront 2 € en mai — inquiétude chez les transporteurs

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