Previsioni meteo per Avellino – 29 maggio 2026

Ad Avellino, il 29 maggio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Domenica 3 maggio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

Notizie e thread social correlati

Previsioni meteo per Avellino – 29 marzo 2026Il 29 marzo 2026 a Avellino sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con alcune variazioni nella parte centrale della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026Il 29 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata.

Temi più discussi: Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 26 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 28 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 20 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di sabato 23 maggio.

Meteo, caldo anomalo ma anche qualche temporale: le previsioni del 28-29 maggioApice dell'ondata di caldo eccezionale in atto: temperature fuori scala. Lieve calo termico nei prossimi giorni ma con valori ancora oltre la norma. Le previsioni meteo del 27-28 maggio ... meteo.it

Meteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!La tendenza meteo per fine di maggio e inizio di giugno vede un possibile peggioramento al Nord con ritorno dei temporali. Caldo meno intenso. meteo.it