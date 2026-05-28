Previsioni meteo per Avellino – 29 maggio 2026

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 29 maggio 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Durante la sera si registrano stratificazioni in transito, mentre non sono previste piogge durante tutto il giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Avellino, il 29 maggio 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Domenica 3 maggio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

Video Domenica 3 maggio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

Notizie e thread social correlati

Previsioni meteo per Avellino – 29 marzo 2026Il 29 marzo 2026 a Avellino sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con alcune variazioni nella parte centrale della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026Il 29 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata.

Temi più discussi: Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 26 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 28 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 20 maggio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di sabato 23 maggio.

previsioni meteo per avellinoMeteo, caldo anomalo ma anche qualche temporale: le previsioni del 28-29 maggioApice dell'ondata di caldo eccezionale in atto: temperature fuori scala. Lieve calo termico nei prossimi giorni ma con valori ancora oltre la norma. Le previsioni meteo del 27-28 maggio ... meteo.it

previsioni meteo per avellinoMeteo: ponte del 2 giugno con ritorno dei temporali al Nord!La tendenza meteo per fine di maggio e inizio di giugno vede un possibile peggioramento al Nord con ritorno dei temporali. Caldo meno intenso. meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web