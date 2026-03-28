Il 29 marzo 2026 a Avellino sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, con alcune variazioni nella parte centrale della giornata. Non sono attese precipitazioni di rilievo durante il giorno. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai valori usuali per il periodo, mentre quella minima si mantiene stabile. Le condizioni meteorologiche non segnalano particolari fenomeni atmosferici per la giornata.

Ad Avellino, il 29 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 29 marzo 2026

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