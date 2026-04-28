Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026

Il 29 aprile 2026 ad Avellino il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili durante le ore diurne. La temperatura massima e minima non sono indicate, ma si prevede un clima asciutto e soleggiato.

Ad Avellino, il 29 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3143m. I venti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 29 marzo 2026Ad Avellino, il 29 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di giovedì 23 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 19 aprile 2026. Meteo: 29-30 aprile con brusco calo termico e venti in rinforzo.?8??-u000e?????v??s?-??u00063u0016????t {???u0003?s {?D?? u0013dA ??3l$ $?*Nu0016?u0010u0018lRK?b-u00063o?aN?Y?u000ew???j?u0007u0006?]g meteo.it Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 29 aprileQuella di mercoledì 29 aprile sarà una giornata caratterizzata da tempo stabilmente sereno con precipitazioni previste in nottata su tutto il territorio della Campania. ilmattino.it Le previsioni meteo: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com Le previsioni meteo: breve maltempo e calo delle temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA - facebook.com facebook