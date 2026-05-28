Previdenza complementare a Bergamo solo il 35% dei lavoratori ha un fondo pensione | Giovani e donne poco sensibili

A Bergamo, solo il 35% dei lavoratori ha un fondo pensione, con una bassa partecipazione tra giovani e donne. Una ricerca su lavoratori over 55 rivela che il 30% si pente di aver aperto un fondo pensione troppo tardi. Tra gli italiani con strumenti di previdenza complementare, come fondi pensione e PIP, la soddisfazione complessiva è molto alta.

Una recente ricerca su lavoratori over 55 ha segnalato che il 30% degli intervistati prova rimpianto per aver sottoscritto troppo tardi un fondo pensione, mentre tra gli italiani che hanno sottoscritto strumenti come fondi pensione e PIP, il livello di soddisfazione è pressoché totale. L’indagine evidenzia come “genere, età e residenza geografica siano fattori determinanti nel definire gli approcci degli italiani verso la longevità e la previdenza pubblica e integrativa, mostrando sostanziali differenze sia nei sentimenti, sia nei comportamenti, così come nella percezione del loro presente e futuro”. A Bergamo, questa consapevolezza sembra ancora lontana dal raggiungersi: meno del 40% dei lavoratori dipendenti ha infatti aderito a un piano pensione contrattuale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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ETF ad alto rischio al posto del FONDO PENSIONE Risposta da consulente finanziario

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