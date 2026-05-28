Prevenzione oncologica Care for Caring fa tappa a Piacenza | l’incontro alla Scuola allievi agenti

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prevenzione oncologica, "Care for Caring" fa tappa a Piacenza. Questa mattina l’incontro alla Scuola allievi agenti della polizia di stato è stato presentato il progetto nazionale, giunto alla sua terza edizione, dedicato alla promozione della prevenzione oncologica e della cultura della salute. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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