Prevenzione oncologica Care for Caring fa tappa a Piacenza | l’incontro alla Scuola allievi agenti
Prevenzione oncologica, "Care for Caring" fa tappa a Piacenza. Questa mattina l’incontro alla Scuola allievi agenti della polizia di stato è stato presentato il progetto nazionale, giunto alla sua terza edizione, dedicato alla promozione della prevenzione oncologica e della cultura della salute. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Prevenzione oncologica e benessere, quando la cultura della salute parte dai luoghi di lavoro
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E oggi con I Care a #battipaglia per un'altra partecipatissima giornata di prevenzione oncologica. Tantissime persone hanno scelto di dedicare tempo alla prevenzione, segno di quanto ci sia bisogno di informazione, screening e attenzione concreta alla salu facebook
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