La prevenzione dell' Asp fa tappa anche alla Targa Florio screening gratuiti all' università

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla 110ª edizione della Targa Florio, l'Azienda sanitaria locale ha allestito uno spazio dedicato alla prevenzione. L’iniziativa prevede uno screening gratuito per la diagnosi precoce, che si svolgerà domani, venerdì 15 maggio, dalle 16 alle 22. L’area si trova sotto l’edificio 19 dell’università di viale delle Scienze, dove i partecipanti potranno sottoporsi ai controlli senza costi.

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La prevenzione fa tappa alla 110^ edizione della Targa Florio. L’Asp organizza per domani, venerdì 15 maggio, dalle ore 16 alle ore 22, un open fay dedicato alla salute e alla diagnosi precoce negli spazi sotto all’edificio 19 dell’università di viale delle Scienze, dove è insediato in questi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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