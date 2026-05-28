Prevenzione in scena studenti e istituzioni insieme per la cultura della sicurezza

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 16, nel cinema Visionario di Udine, si è svolta la giornata conclusiva del progetto dedicato alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. L’iniziativa è stata promossa dall’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale con la collaborazione di Inail. La manifestazione ha coinvolto studenti e istituzioni, puntando a sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti.