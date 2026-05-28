Prevenzione in scena studenti e istituzioni insieme per la cultura della sicurezza
Giovedì 28 maggio alle 16, nel cinema Visionario di Udine, si è svolta la giornata conclusiva del progetto dedicato alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. L’iniziativa è stata promossa dall’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale con la collaborazione di Inail. La manifestazione ha coinvolto studenti e istituzioni, puntando a sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti.
Giovedì 28 maggio alle 16 il cinema Visionario di Udine ospita la giornata conclusiva del progetto “Promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ambito scolastico”, promosso dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con una rete di partner che comprende Inail. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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