Manduria studenti e Comitato Vittime della Strada insieme per la sicurezza

Il Teatro De Sanctis di Manduria ospiterà il prossimo 29 aprile alle 19 un evento organizzato dagli studenti e dal Comitato Vittime della Strada. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale e coinvolgere la comunità locale. La partecipazione è aperta a tutti e l’iniziativa prevede interventi e attività finalizzate a promuovere maggiore attenzione sulle tematiche legate alle strade.

Tarantini Time Quotidiano Sarà il Teatro De Sanctis di Manduria a ospitare, il prossimo 29 aprile alle ore 19.30, la serata conclusiva del progetto “La vita è tua, tienila cara”, iniziativa dedicata alla sicurezza stradale promossa dal Comitato Vittime della Strada di Sava in collaborazione con il liceo De Sanctis-Galilei. L’evento rappresenta il momento finale di un percorso educativo che ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di nove cortometraggi, affrontando il tema della sicurezza attraverso il linguaggio audiovisivo. I ragazzi hanno partecipato attivamente a tutte le fasi della produzione, dall’ideazione al montaggio, trasformando contenuti teorici in esperienze concrete.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Manduria, studenti e Comitato Vittime della Strada insieme per la sicurezza Notizie correlate Sicurezza stradale, familiari delle vittime della strada al “De Luca”Si è tenuto questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo “De Luca”, un intenso incontro dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’AIFVS... “Messapian School Cross”, a Manduria 150 studenti per la seconda edizione della corsa campestre intercomunaleTarantini Time QuotidianoSarà il campo sportivo “Da Ghiro e Orso”, in contrada Maserinò, a ospitare mercoledì 25 marzo 2026 la seconda edizione del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sicurezza stradale, studenti registi per una sera: la finale dei cortometraggi; Sicurezza stradale: nove cortometraggi in gara a Manduria; Sicurezza stradale, nove cortometraggi in gara al Liceo De Sanctis-Galilei: il pubblico assegnerà il premio da 1.000 euro. Sicurezza stradale: nove cortometraggi in gara a Manduria Comitato vittime della strada e liceoComitato Vittime della Strada di Sava e il liceo de Sanctis Galilei di Manduria insieme per un progetto dedicato alla sicurezza stradale. Sono 9 i cortometraggi in gara, il pubblico in sala deciderà ... noinotizie.it La memoria delle vittime innocenti come leva di impegno civico e come strumento fondamentale di costruzione di percorsi di riscatto e rinascita. E’ quanto da sempre come Comitato don Peppe Diana e Libera condividiamo con il mondo della Scuola, percorre - facebook.com facebook