Spiagge nel degrado e sosta selvaggia in azione i volontari di Nuova Gioventù Balnea

L’associazione Nuova Gioventù Balnea ha iniziato un intervento per contrastare il degrado delle spiagge e la sosta irregolare lungo il litorale. In particolare, i volontari si stanno impegnando per ripulire le aree più colpite e sensibilizzare i frequentatori a rispettare le norme di tutela ambientale. L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a migliorare la condizione delle spiagge e a promuovere comportamenti più corretti tra i visitatori.

L’associazione Nuova Gioventù Balnea lancia un duro appello contro il degrado ambientale e il mancato rispetto delle regole che stanno compromettendo l’immagine e la vivibilità del litorale. In un post pubblicato sui social, l’associazione denuncia una situazione ormai insostenibile: “Una città.🔗 Leggi su Salernotoday.it Giornata ecologica sul litorale salernitano: l'appello di Nuova Gioventù Balnea alla cittadinanzaUn invito aperto a tutta la comunità per prendersi cura di uno spazio simbolo di inclusione. Scioglimento Comune, Nuova Gioventù Balnea: "Grazie a De Roberto per la sinergia di questi anni"La Nuova Gioventù Balnea APS esprime un “sentito ringraziamento” all’assessore Paola de Roberto per “il lavoro svolto a favore del Terzo Settore e...