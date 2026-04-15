La prevenzione si muove col camper | l' iniziativa del Rotary Falconara con gli screening gratuiti ' itineranti'

Da lunedì 13 aprile è iniziata l'iniziativa 'In campo col camper', promossa dal Rotary Club Falconara, che prevede screening gratuiti e itineranti. L’attività continuerà fino a sabato 18 e coinvolgerà le aree di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena. Il progetto mira a offrire servizi di prevenzione direttamente nei territori interessati, spostandosi con un camper dedicato.