La prevenzione si muove col camper | l' iniziativa del Rotary Falconara con gli screening gratuiti ' itineranti'
Da lunedì 13 aprile è iniziata l'iniziativa 'In campo col camper', promossa dal Rotary Club Falconara, che prevede screening gratuiti e itineranti. L’attività continuerà fino a sabato 18 e coinvolgerà le aree di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena. Il progetto mira a offrire servizi di prevenzione direttamente nei territori interessati, spostandosi con un camper dedicato.
FALCONARA MARITTIMA – Quando la prevenzione è itinerante. Ha preso il via lunedì 13 aprile, l'iniziativa 'In campo col camper' del Rotary Club Falconara che proseguirà fino a sabato 18 interessando i territori di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena. Un'iniziativa che, grazie.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Prevenzione pneumologica: esauriti i posti per gli screening gratuiti del Rotary Club a Guardia SanframondiTempo di lettura: 2 minutiAmpia partecipazione cittadina per la giornata dedicata alla prevenzione pneumologica svoltasi domenica 15 marzo a Guardia...
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