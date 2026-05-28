Prevenzione e salute protagoniste | screening gratuiti e visite con il Truck dell’Asl Caserta

Il 29 maggio 2026, a Conca della Campania, sarà possibile usufruire di screening gratuiti e visite mediche grazie al Truck dell’Asl Caserta. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 18 e mira a offrire servizi di prevenzione e assistenza sanitaria ai cittadini.

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e alla vicinanza ai cittadini. È quella in programma il prossimo 29 maggio 2026 a Conca della Campania, dove dalle ore 9 alle 18.30 si terrà la “Giornata della Prevenzione e della Salute”, iniziativa promossa dall’Istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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La prevenzione protagonista

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