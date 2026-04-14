Dal 22 al 29 aprile gli ospedali dell'Asl Toscana Sud Est offriranno visite ed esami gratuiti dedicati alla prevenzione femminile. L'iniziativa si svolge in diverse strutture della regione, coinvolgendo le donne in un percorso di controlli sanitari senza costi. L’evento si inserisce in un programma di sensibilizzazione sulla salute delle donne e si svolge in più strutture ospedaliere della zona.

Siena, 14 aprile 2026 – Torna anche in Toscana l’appuntamento con la prevenzione al femminile. Dal 22 al 29 aprile gli ospedali della Asl Toscana Sud Est aprono le porte con visite ed esami gratuiti dedicati alle donne. L’iniziativa rientra nella 11esima Giornata nazionale della salute della donna ed è promossa dalla Fondazione Onda Ets attraverso la Open Week degli ospedali con “Bollino rosa”, riconoscimento assegnato alle strutture più attente alla medicina di genere. A partecipare sul territorio sono l’ ospedale San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, il Misericordia di Grosseto e, nel senese, gli ospedali di Campostaggia e Nottola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute della donna, visite ed esami gratuiti negli ospedali dell’Asl Toscana Sud Est

Salute della donna, dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseUna settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione...

Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale...