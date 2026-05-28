Una serata si è svolta nella capitale per sensibilizzare sulla prevenzione e la ricerca sul tumore al polmone. L'evento, chiamato Flower Charity Dinner, si è tenuto in una location cittadina e ha coinvolto diverse persone. Durante la serata sono stati presentati dati e progetti legati alla lotta contro questa forma di cancro. Non sono stati annunciati interventi di figure pubbliche o finanziamenti specifici.

Una serata dedicata alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al polmone nella Capitale. Presso il Circolo Canottieri Aniene si è tenuto il Flower Charity Dinner, un evento promosso dalla Fondazione ‘Un Respiro per la Vita ETS’, che da 15 anni sostiene programmi di diagnosi precoce, sensibilizzazione e cura. Protagonisti dell’incontro il professor Pierfilippo Crucitti, Direttore della Uoc di Chirurgia Toracica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e presidente della Fondazione Un Respiro per la Vita, Andrea Ross i, Ad e direttore generale dell’ Università Campus Bio-Medico di Roma, il Rettore Rocco Papalia e Bruno Vincenzi, preside della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prevenzione e ricerca sul tumore al polmone, il Flower Charity Dinner

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