Lotta al tumore al polmone ricerca tra Napoli Salerno e Milano | nuova speranza da una molecola ibrida
Una ricerca condotta da università e centri di studio italiani ha portato alla scoperta di una molecola ibrida che potenzia il sistema immunitario contro il tumore ai polmoni. Lo studio coinvolge istituzioni di Napoli, Salerno e Milano e si concentra sull’efficacia di questa nuova sostanza nel favorire il riconoscimento e l’eliminazione delle cellule tumorali. I risultati sono stati pubblicati in diverse riviste scientifiche e rappresentano un passo avanti nella lotta contro questa forma di cancro.
Una molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l’Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. La lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente italiana. Lo studio, coordinato da Francesco Sabbatino, Luciana Marinelli e Daniela Arosio, è stato pubblicato su Cancer Communications, rivista di riferimento nel settore oncologico per l’alto impatto scientifico. I ricercatori hanno messo a punto una nuova molecola ibrida, capace di agire su due fronti.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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