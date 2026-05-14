Lotta al tumore al polmone ricerca tra Napoli Salerno e Milano | nuova speranza da una molecola ibrida

Una ricerca condotta da università e centri di studio italiani ha portato alla scoperta di una molecola ibrida che potenzia il sistema immunitario contro il tumore ai polmoni. Lo studio coinvolge istituzioni di Napoli, Salerno e Milano e si concentra sull’efficacia di questa nuova sostanza nel favorire il riconoscimento e l’eliminazione delle cellule tumorali. I risultati sono stati pubblicati in diverse riviste scientifiche e rappresentano un passo avanti nella lotta contro questa forma di cancro.

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Una molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l’Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. La lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente italiana. Lo studio, coordinato da Francesco Sabbatino, Luciana Marinelli e Daniela Arosio, è stato pubblicato su Cancer Communications, rivista di riferimento nel settore oncologico per l’alto impatto scientifico. I ricercatori hanno messo a punto una nuova molecola ibrida, capace di agire su due fronti.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lotta al tumore al polmone, nuova speranza da una molecola ibridaTempo di lettura: 2 minutiUna molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l’Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr... Tumore del Polmone: una nuova speranza arriva da Salerno e NapoliLa lotta al tumore del polmone, una delle principali cause di morte nel mondo, registra un importante passo avanti grazie a una ricerca interamente... Temi più discussi: In 200mila alla Race for the cure per la lotta al tumore al seno; Nella lotta al tumore al seno, vince la squadra; Race for the Cure 2026: a Roma l'evento per la prevenzione. Segui la diretta; Partita la Race for the cure a Roma, in 200mila per la lotta al tumore del seno. Lotta al tumore al polmone, nuova speranza da una molecola ibrida. Studio delle università Federico II, di Salerno e del Cnr di Milano #ANSA x.com Lotta al tumore al polmone, nuova speranza da una molecola ibridaUna molecola ibrida messa a punto dalla collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II, Università di Salerno e Cnr di Milano, aiuta il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellul ... ansa.it «Tumore al polmone, molecola ibrida aiuta a distruggere le cellule malate»: la nuova ricerca italianaUn importante passo avanti nella lotta contro il tumore al polmone, una delle principali patologie oncologiche al mondo, arriva da uno studio d'eccellenza interamente italiano. La ... corriereadriatico.it