Una recente ricerca nel campo dell’oncologia ha mostrato che una terapia mirata per il tumore al polmone riduce la massa tumorale nell’80% dei casi. La scoperta rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli approcci precedenti, considerati più complessi e meno efficaci. La sperimentazione ha coinvolto un numero consistente di pazienti e ha portato a risultati promettenti, aprendo nuove possibilità di trattamento.

Una ricerca che cambia approccio terapeutico. Per anni è stata considerata una delle sfide più difficili dell’ oncologia. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. La mutazione Kras G12C, presente in una quota significativa di tumori al polmone, è finalmente diventata un bersaglio terapeutico concreto grazie a una nuova combinazione di farmaci biologici. I risultati arrivano dallo studio internazionale Krocus, pubblicato su The Lancet Oncology, con un contributo decisivo dell’Istituto di Candiolo Irccs. I dati: regressione del tumore nell’80% dei pazienti. Lo studio ha coinvolto pazienti mai trattati in precedenza e ha prodotto risultati che gli esperti definiscono senza precedenti per questa mutazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tumore al polmone, svolta dalla ricerca: terapia mirata riduce il tumore nell’80% dei casi

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