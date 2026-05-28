Prevenzione e benessere Al via ‘Sanus Vitae’

A San Mauro Pascoli è iniziata l’undicesima edizione di ‘Sanus Vitae’. La manifestazione si concentra su prevenzione e benessere, con un’offerta più ampia e articolata rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione coinvolge diverse aree del territorio, offrendo servizi e attività dedicate alla salute. L’evento si svolge in più punti della città e si protrarrà nelle prossime settimane.

A San Mauro Pascoli torna ’Sanus Vitae’, giunta all’undicesima edizione con una proposta ancora più ampia, strutturata e diffusa sul territorio. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Il progetto, nato per promuovere sport, salute, alimentazione, movimento e benessere comunitario, conferma la propria vocazione: offrire alla cittadinanza occasioni concrete per prendersi cura di sé, vivere gli spazi pubblici e riscoprire il valore dell’attività fisica come abitudine quotidiana, accessibile e condivisa. Accanto alla proposta sportiva nei parchi, Sanus Vitae si arricchisce di due nuovi filoni: Active Ageing, rivolto alla promozione dell’invecchiamento attivo, e un momento informativo dedicato alla salute del cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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