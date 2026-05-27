San Mauro Sanus Vitae scatta l' undicesima edizione | proposta sportiva nei parchi e benessere comunitario

L’undicesima edizione di San Mauro Sanus Vitae è iniziata, coinvolgendo parchi pubblici con attività sportive e iniziative di benessere comunitario. La manifestazione, che segue il successo della decima edizione, prevede eventi distribuiti in diverse aree della città. Sono previste sessioni di esercizi fisici, workshop e incontri per promuovere uno stile di vita salutare tra i cittadini. La programmazione si svolge durante tutto il periodo della manifestazione, coinvolgendo vari spazi pubblici.

Dopo il successo della decima edizione, San Mauro Sanus Vitae torna anche quest’anno con una proposta ancora più ampia, strutturata e diffusa sul territorio. Il progetto, nato per promuovere sport, salute, alimentazione, movimento e benessere comunitario, conferma la propria vocazione: offrire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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