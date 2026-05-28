Un sacerdote è stato arrestato con l'accusa di aver molestato un minorenne durante una confessione. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe commesso tre episodi di abuso, di cui sono state ricostruite le circostanze. In tribunale, il sacerdote ha tentato di giustificare i comportamenti, ma i dettagli raccolti dagli inquirenti hanno chiarito la dinamica degli episodi. Le accuse riguardano atti di natura sessuale avvenuti nel contesto religioso.

? Domande chiave Come ha fatto il sacerdote a giustificare gli abusi in tribunale?. Quali dettagli hanno ricostruito gli inquirenti sui tre episodi avvenuti?. Perché la difesa parla di un rito di purificazione contro il demonio?. Chi ha permesso che il segreto della confessione diventasse un abuso?.? In Breve Tre episodi avvenuti tra novembre scorso e maggio di quest'anno.. Gip Francesco Valente e sostituto Erika Masetti coordinano le indagini.. Difesa sostiene rito di purificazione contro presunta possessione demoniaca.. Impatto sociale sulla fiducia tra parrocchie e famiglie della diocesi Ugento.. Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per presunte molestie sessuali ai danni di uno studente minorenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prete arrestato: molestie su un minorenne durante la confessione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ABUSI SU MINORI, DOMANI L'INTERROGATORIO DI GARANZIA DELL'EX PROF DI RELIGIONE | 18/05/2026

Notizie e thread social correlati

Il prete che violenta un minorenne durante la confessioneUn sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Sacerdote ai domiciliari nel Leccese: accuse di abusi su un minorenne durante la confessioneUn sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.

Temi più discussi: Salento, arrestato un sacerdote per abusi sessuali su minorenne. Il prete: Era un rito di purificazione; Sacerdote arrestato in Salento per molestie sessuali su minore. Gli abusi durante la confessione; Abusi su minorenne durante la confessione, arrestato sacerdote 69enne; Salento, sacerdote arrestato per molestie sessuali su un minore: gli abusi durante la confessione.

Salento, arrestato un sacerdote per abusi sessuali su minorenne. Il prete: Era un rito di purificazioneUn sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, per presunte molestie sessuali su ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Choc in Puglia, prete arrestato per presunte molestie su un minore durante le confessioniUn sacerdote di 69 anni, parroco in una comunità della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in Puglia, è stato arrestato con l’accusa di aver molestato più volte un ragazzino minorenne durante ... blitzquotidiano.it