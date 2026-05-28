Il prete che violenta un minorenne durante la confessione

Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo, in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, è accusato di aver commesso violenza su un minorenne durante una confessione. L'indagine ha portato al suo fermo dopo le accuse. La vicenda è sotto inchiesta e si svolge nel rispetto delle procedure legali in corso.

Un sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. L’accusa nei suoi confronti è quella di presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile su disposizione del gip di Lecce Francesco Valente e richiesta del sostituto Erika Masetti. Abusi durante la confessione Le indagini sono partite dopo la denuncia sporta dalla madre della presunta vittima. Tre gli episodi contestati, da novembre a maggio scorso. Secondo quanto viene contestato, gli abusi sarebbero avvenuti durante la confessione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VIOLENZA SESSUALE SU MINORI, ARRESTATO EX INSEGNANTE DI RELIGIONE TREVIGIANO | 17/05/2026

Notizie e thread social correlati

Annalisa Corrado: abusi da minorenne, la trappola del carismatico preteAnnalisa Corrado ha denunciato di aver subito abusi da parte di un gesuita tra il 1968 e il 1998.

Violenta rapina in via Clavature: preso il secondo minorenneNella serata del 23 aprile, le forze dell'ordine hanno arrestato un secondo minorenne sospettato di essere coinvolto nella rapina aggravata avvenuta...

Temi più discussi: Ex insegnante di religione accusato di abusi sessuali su 7 minorenni, la rivolta dei genitori: Via lui e il prete che lo ha protetto; Francesco Saviane, prof accusato di abusi: Ritenuto non idoneo a diventare prete; Insegnante di religione arrestato per abusi su minori, i genitori tuonano contro il prete che lo ha ospitato: Tu sapevi e non hai fatto nulla; Parroco preso a spinte, assolto 25enne.

Il prete influencer che non lo è piùDopo aver annunciato che lascerà il sacerdozio, lo scorso sabato, il prete-influencer Alberto Ravagnani ha rassicurato i suoi follower del fatto che avrebbe raccontato loro i motivi della sua scelta ... ilpost.it

Il prete-influencer si toglie la tonaca (che non portava): don Alberto Ravagnani sospende il sacerdozio. Perché l’ha fatto?Milano, 1 febbraio 2026 – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso, attraverso una nota firmata dal vicario generale dell’arcidiocesi di ... ilgiorno.it