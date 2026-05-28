Il prete che violenta un minorenne durante la confessione

Da open.online 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo, in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, è accusato di aver commesso violenza su un minorenne durante una confessione. L'indagine ha portato al suo fermo dopo le accuse. La vicenda è sotto inchiesta e si svolge nel rispetto delle procedure legali in corso.

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Un sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. L’accusa nei suoi confronti è quella di presunte molestie sessuali su uno studente minorenne. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile su disposizione del gip di Lecce Francesco Valente e richiesta del sostituto Erika Masetti. Abusi durante la confessione Le indagini sono partite dopo la denuncia sporta dalla madre della presunta vittima. Tre gli episodi contestati, da novembre a maggio scorso. Secondo quanto viene contestato, gli abusi sarebbero avvenuti durante la confessione. 🔗 Leggi su Open.online

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