Prete arrestato a Ugento accusato di molestie sessuali su un minorenne durante le confessioni | lui nega tutto

Un sacerdote è stato arrestato a Ugento con l'accusa di aver molestato sessualmente un minore durante le confessioni. L'uomo si trova ai domiciliari e nega le accuse. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire i fatti. L'arresto è stato eseguito dalla polizia dopo le segnalazioni ricevute. La vicenda riguarda un episodio che si sarebbe verificato in un contesto religioso. La posizione del sacerdote sarà valutata in sede giudiziaria.

Un prete è stato arrestato con l’accusa di molestie sessuali su un minore. Al momento si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di un uomo di 69 anni in servizio sul territorio di Ugento. Le forze dell’ordine sono arrivate al prete dopo la denuncia da parte della famiglia e della presunta vittima. Si è ancora nella prima fase di investigazioni e sulla vicenda c’è il massimo riserbo. La diocesi commenta chiedendo perdono per eventuali responsabilità del presbitero. Prete arrestato per molestie su minore La Procura di Lecce sta indagando su una presunta molestia sessuale su un minore. L’indagato è un sacerdote, prete della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Prete arrestato per presunti abusi sessuali, la Diocesi di Ugento chiede perdono

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