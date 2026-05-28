Presunte tangenti sulla Siracusa-Gela la Cassazione annulla la sentenza a carico di Gazzara | nuovo giudizio d’appello

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha annullato la condanna a carico di un ex vicepresidente del Consorzio autostrade siciliane, coinvolto in un procedimento sulle presunte tangenti relative alla Siracusa-Gela. Si dovrà tenere un nuovo processo d’appello per la persona coinvolta, che secondo l’accusa avrebbe ricevuto consulenze professionali pagate dal gruppo Condotte d’Acqua Spa-Astaldi.

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Si dovrà celebrare un nuovo processo d’appello per Nino Gazzara, ex vicepresidente del Consorzio autostrade siciliane, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte tangenti mascherate da consulenze professionali che, secondo l’accusa, sarebbero state corrisposte dal gruppo Condotte d’Acqua Spa-Astaldi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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